Fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı; 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, insan ticareti ve fuhşu önlemeye yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Ayvalık ilçesinde harekete geçti. Ekipler, 'insan ticareti', 'fuhuşa teşvik', 'fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, şüphelilere ait 5 farklı adrese 27 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 6 sentetik uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 945 lira ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.