İmamoğlu Ordu Caddesi'nin açılışında konuştu

Fatih'te, yenilenerek yayalaştırılan Ordu Caddesi'nin açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un mahallelerini, sokaklarını, caddelerini, topografyasını ilçelerini biliyor mu, buna bakmak lazım. İstanbul bilgisi var mı? İstanbul'a şahitliği var mı, yaşamışlığı var mı? Bakın bunların hepsi önemli. Bugüne kadar ömrünü nerede yaşamış? Nerede geçirmiş? Büyükçekmece neresi? Küçükçekmece neresi? Ya da hangi ilçe hangi yakada, bunlara bakmak lazım. Bir adayın İstanbulla alakası, yaşanmışlıkları önemli" dedi.

"EKREM İMAMOĞLU, RAKİBİNİ HAFİFE ALIYORMUŞ GİBİ BİR ŞEY YOK"

Açılışı yapılan Ordu Caddesi'nin adının; Vatan, Millet, Ordu üçlemesinden geldiğinin altını çizen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Acemi aday derken farklı bir kavram anlaşılıyor. Sanki Ekrem İmamoğlu hani adayı ya da rakibini hafife alıyormuş gibi, öyle bir şey yok. Sadece acemi olduğunu ifade ediyorum. Tabii acemi olduğunu ifade ederken İstanbullulara önemli bir konunun altını da çizmek isterim. Biliyorsunuz birçok acemiliği gösterdi. Bu çok az zamanda çok acemilik yaşattı bize. Ama burada daha önemli bir mesele var. İstanbulla bir alakası var mı, yok mu sayın adayın bir kere buna bakmak lazım. İstanbulla ilgili bir duygusu var mı, yok mu? Bunu irdelemek lazım. İstanbul'un mahallelerini, sokaklarını, caddelerini, topografyasını ilçelerini biliyor mu, buna bakmak lazım. İstanbul bilgisi var mı? İstanbul'a şahitliği var mı, yaşamışlığı var mı? Bakın bunların hepsi önemli. Bugüne kadar ömrünü nerede yaşamış? Nerede geçirmiş? Büyükçekmece neresi? Küçükçekmece neresi? Ya da hangi ilçe hangi yakada, bunlara bakmak lazım. Bir adayın İstanbulla alakası, yaşanmışlıkları önemli. İstanbul, dünyanın göz bebeği, İstanbul dünyanın en güzel şehri" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERMİŞ İNSANLARIN BİLE BU YAPTIKLARINDAN SONRA OY VERMEYECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

‘AK Partili ve MHP’li seçmenlere seslenmek istiyorum’ diyerek sözlerine devam eden İmamoğlu, "Bir partinin ya da bir ittifakın adayları çıkar arkasında da o partinin genel başkanı vardır. Sayın Erdoğan böyle bir adayın arkasında, doğrudur. Ama şöyle düşünsün Cumhur İttifakı'na oy verenler. Özne olarak kendisi aday olduğunda, İstanbul Belediye Başkan adayı olduğunda bu adaya oy verirler mi? Vermezler mi? Önce buna bir baksınlar. Bugüne kadar ortaya koyduğu performansla ortaya koyduğu söylemlerle bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bence AK Partili ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş insanlar bile bu yaptıklarından sonra oy verme eğilimini zayıflattığını düşünüyorum, oy vermeyeceklerini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının bu adayı ileri sürmesi ve İstanbul'a göstermesini irdelemesi lazım vatandaşlarımızın" diye konuştu.

"5 TANE İMAR DOSYASINA İMZA ATMADI DİYE ONU METAL YORGUNU İLAN EDİP GÖREVDEN ALDILAR"

‘Biliyorsunuz hatırlarsınız ben Sayın Topbaş'ı birçok yerde rahmetle andım, minnetle andım’ diyerek sözlerini sürdüren İmamoğlu, "Hizmetleri geçmiştir. Eleştirdiğim tarafları da oldu. Onlar da ayrı. Ama bakın hatırlayın, Sayın Erdoğan nasıl Kurum’u buraya gönderdiğini sorgulayın derken aynı şekilde rahmetli Topbaş'ı görevden aldı biliyorsunuz değil mi? Neden aldı? Çünkü Topbaş'ın beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama bir iradesi vardı. Rahmetli Topbaş'ın iradesi şuydu; İstanbullu olarak şehre bakıyordu. Bakın aynı fikirde olmayabiliriz. Ama İstanbullu olarak şehre bakıyordu. Merkezi yönetimin her dediğine, Erdoğan'ın her dediğine evet demiyordu. 5 tane imar dosyasına imza atmadı diye onu metal yorgunu ilan edip görevden aldılar, doğru mu? İşte şehri korumak, şehri düşünmek, İstanbulluyu düşünmek başka bir boyut" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI BURAYA İTHAL ATAMA BİR ADAY GETİRİYOR"

Kadir Topbaş’ın görevden alındıktan sonra çok üzgün olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı buraya ithal, atama bir aday getiriyor. Bunu kabul ederim. Bu doğru bir şey bak. İthal ve atama bir aday. Yani hani bir tarifi bütün vatandaşlarımız öğrendi, tensipleriyle buraya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın tensipleriyle İstanbul'a geldi. Talimatlarıyla şunu yaptı. Hani geçen kendisi de ifade etti. ‘Buyruğumu yerine getirdi’ dedi. Bakın, böyle gelen muhtemelen nasıl olur biliyor musunuz? Böyle gelen insanlar onun affıyla da görevden giderler. Onlar biliyorsunuz görevden ayrıldım demiyorlar. ‘Sayın Cumhurbaşkanının affıyla’ diyor görevimden ayrılıyorum’ diyor." İfadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ ULAŞIM VAADİ NEDEN YERİNE GETİRİLMEDİ?"

Açılış töreninin ardından aracına yürüyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soru sormak isteyen bir üniversite öğrencisi, korumalar yüzünden başkana ulaşamadığını söyleyerek CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat’a 2019 seçimlerindeki ‘Öğrenciye ücretsiz ulaşım’ vaadini hatırlatarak neden yapılmadığını sordu. Bu soruyu Mahir Polat ise, "100 bin üniversite öğrencisine burs vermiş, sıfır olan yurtları açmış, üniversite öğrencilerinin yanında olmuş bir idareyiz. Eğer ekonomik koşullarla ilgili olan bir şey varsa merkezi hükümetin, neyi nasıl yapamadığını oraya sormanda fayda var" diyerek yanıtladı.