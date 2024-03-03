- Asayiş

Otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı mask
Otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Otomobiller çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Gediz İl Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Sedat Öztürk (44) idaresindeki 64 SB 010 plakalı otomobil ile Mehmet Kocabaş (75) yönetimindeki 43 FA 911 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Kazada Habibe Kocabaş (72), Mustafa Cirit (74) ve İmiş Cirit (63) hayatını kaybetti, Sedat Öztürk ile Mustafa Kocabaş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

# Kaza, Yaralı, ölü, Otomobil, ile, Jandarma

03 Mar 2024 - 16:09 DHA Kütahya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL