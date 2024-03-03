- Asayiş

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Muğla'nın Milas ilçesinde, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan emlakçı Alican Kırca, hayatını kaybetti.

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı mask
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Olay, saat 12.30 sıralarında Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Alican Kırca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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03 Mar 2024 - 16:01 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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