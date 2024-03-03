- Asayiş

Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü

Isparta'da otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada Ferda Yavuz (17) hayatını kaybetti, sürücü Nuri Yüksel (21) ile araçta bulunan Özge A. (17) ve Hakkı Samet Kaya (18) yaralandı. Sürücü Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü mask

Kaza, Isparta- Eğirdir kara yolu üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Nuri Yüksel'in kontrolünü yitirdiği otomobil sağ tarafta bulunan reklam panosuna çarptıktan sonra savruldu. Kazada araçta bulunan Ferda Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Yüksel ile aynı araçtaki Özge A. ve Hakkı Samet Kaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Araç sürücüsü Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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03 Mar 2024 - 15:21 DHA Isparta- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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