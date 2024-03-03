Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü

Kaza, Isparta- Eğirdir kara yolu üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Nuri Yüksel'in kontrolünü yitirdiği otomobil sağ tarafta bulunan reklam panosuna çarptıktan sonra savruldu. Kazada araçta bulunan Ferda Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Yüksel ile aynı araçtaki Özge A. ve Hakkı Samet Kaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Araç sürücüsü Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.