Kaza, Isparta- Eğirdir kara yolu üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Nuri Yüksel'in kontrolünü yitirdiği otomobil sağ tarafta bulunan reklam panosuna çarptıktan sonra savruldu. Kazada araçta bulunan Ferda Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Yüksel ile aynı araçtaki Özge A. ve Hakkı Samet Kaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Araç sürücüsü Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
- Asayiş
Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü
Isparta'da otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada Ferda Yavuz (17) hayatını kaybetti, sürücü Nuri Yüksel (21) ile araçta bulunan Özge A. (17) ve Hakkı Samet Kaya (18) yaralandı. Sürücü Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.