"Benim projelerimi anlatıyorlar"

Seçim Koordinasyon Merkez'lerinin açılışları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ( ABB) Mansur Yavaş, Keçiören-Atapark Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Gerçekleştirilecek hizmetlerin ayrım yapılmadan tüm vatandaşları kapsayacağını söyleyen Yavaş, "Bizim yapacağımız hizmetlerin hepsi Ankara halkı için. Herkes yararlanacak. Böyle bir ayrım olabilir mi? Seçim biter, rozet çıkar, herkesin başkanı olursunuz. İnsanları ayıramazsınız. Saygı duyacaksınız, başkasını seçebilir. Ama şunu iddia ediyorum; halk bunun dersini sandıkta verecek. Kendilerine hizmet etmeyenlere sandıkta verecek dersini. Yapılan ayrımları gördüler ve bunu cezalandıracaklar.

Beş yıl boyunca beni çakar arabalarla gezerken görmediniz, bir tek minibüsle gezdim. Beş yıldır hiçbir yerde fotoğraflarımı asılı görmediniz. O çakar araçlarla, konvoylarla gezenler sizin paranızla geziyorlar. O her yere fotoğrafını asanlar var ya reklamını yapanlar, sizin paranızdan yapıyorlar o reklamları. Şu anda ilk defa yerel seçim geldi benim fotoğraflarımı görüyorsunuz. İl Başkanlığı ödüyor hepsini. Belediye'nin bir kuruşunu kendi işlerimize katmıyoruz.

Bizden önceki dönemlerde Ankara Büyükşehir'den Türkiye'nin ilk yüz zengini arasına girenler var. Artık utanıyoruz. Eğer bugün ekonomik bir dengesizlik varsa bunun sebebi ülkedeki yolsuzluklar ve şeffaf olmamaktır. 'Projesi yok' diyorlar, benim projelerimi aynen anlatıyorlar. Üç yıldır Başkent Kart'ı çıkarttım dağıtıyorum. Rakibim çıkmış diyor ki 'Ben size Başkent Kart vereceğim'. Sanki hiç böyle bir şey yok gibi içine para yükleyeceğim diyor. Muhterem, beş yıl Keçiören'de belediye başkanlığı yaptın. Kaç kişiye çıkarttın bu kartı? Ben düzenli olarak 200 bin kişiye 28 aydır et desteğinde bulunuyorum, 'Biz but veriyoruz' diyor. Bakıyoruz Faaliyet Raporu'na, ocak ayında iki kişiye kasım ayında 11 kişiye verilmiş, tavuk budu bile değil. Neden vermediniz şimdiye kadar?