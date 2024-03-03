- Asayiş

Soba zehirlenmesinden 4 kişi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedaviye alındı

Soba zehirlenmesinden 4 kişi öldü mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi'nde meydana geldi. B.T.(59), A.T. (36), M.T. (34), F.T. (33), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah saatlerinde diğer aile üyelerinin fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

# 112, sobaz, Zehirlenme, edildi, Devlet, ilk, itfaiye, olay, Jandarma

03 Mar 2024 - 15:11 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL