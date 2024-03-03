- Yaşam

Otomobil çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni devreye alınan su ana isale hattı patladı. İş yerlerini su basarken, çöken yolda bir otomobil oluşan çukura düştü.

Otomobil çukura düştü mask
Otomobil çukura düştü
Otomobil çukura düştü
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bitez Mahallesi'nde patlayan hatların yenilenmesinin ardından bugün sabah saatlerinde yenilenen su ana isale hattı patladı. Patlamayla cadde suyla dolarken, bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı. Patlama nedeniyle asfaltta çukur oluştu, çöken yolda çukura düşen bir otomobil mahsur kaldı. Otomobil, güçlükle kurtarıldı. Hatta giden suyu kesen Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerinin patlağın olduğu noktada çalışma başlatacağı belirtildi.

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03 Mar 2024 - 15:00 DHA Muğla- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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