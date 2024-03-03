Erciyes Dağına çıktı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve Erciyes Dağı'na hiç gitmeyen 55 kadın kursiyer, Erciyes'e geziye götürüldü.
Gezi esnasında teleferiğe binen ve kayak yapan kadınlar, Erciyes'in tadını doyasıya çıkardı. Kursiyerlere çeşitli ikramların da yapıldığı gezi sonrası kadınlar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.