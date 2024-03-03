Antalya'da güneşli hava etkili oldu

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da, nem oranı yüzde 36 olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne koştu. Yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan yoğunluk oluşturdu. Bazıları Akdeniz'in serin sularında kulaç atarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları da çocukları ile su kenarında oynadı. Aileleri ile sahil kenarına gelenler ise yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.