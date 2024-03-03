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Antalya'da güneşli hava etkili oldu

Antalya'da sıcak ve güneşli hava etkili oldu. Sahile akın edenler, denize girip, yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Antalya'da güneşli hava etkili oldu mask
Antalya'da güneşli hava etkili oldu
Antalya'da güneşli hava etkili oldu
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Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da, nem oranı yüzde 36 olarak ölçüldü. Sıcak ve güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne koştu. Yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan yoğunluk oluşturdu. Bazıları Akdeniz'in serin sularında kulaç atarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları da çocukları ile su kenarında oynadı. Aileleri ile sahil kenarına gelenler ise yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi.

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03 Mar 2024 - 14:27 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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