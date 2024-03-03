Bakan Bolat, Al-Falih ile görüştü

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan programımız kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Al-Falih ile bir araya geldik. Görüşmede ülkelerimiz arasındaki yatırım olanaklarını ve iş birliği potansiyellerini ele aldık, bu doğrultuda belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik. Sayın Al-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alanda yatırım alanındaki iş birliği fırsatlarını konuştuk. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.