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Bakan Bolat, Al-Falih ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Al-Falih ile görüştü mask
Bakan Bolat, Al-Falih ile görüştü
Bakan Bolat, Al-Falih ile görüştü
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Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan programımız kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Khalid Al-Falih ile bir araya geldik. Görüşmede ülkelerimiz arasındaki yatırım olanaklarını ve iş birliği potansiyellerini ele aldık, bu doğrultuda belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik. Sayın Al-Falih ile müteahhitlik, turizm, imalat sanayi, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alanda yatırım alanındaki iş birliği fırsatlarını konuştuk. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz” dedi.

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03 Mar 2024 - 14:20 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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