Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım programına katılmak üzere Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'a geldi. Karamollaoğlu ilk olarak kentte görev yapan basın mensupları ile bir restoranda bir araya geldi.

'VAHİM BİR MANZARA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Yerel seçimlerin Türkiye'de iktidarı değiştirecek seçimler olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, "Hepimiz yakinen şahit oluyoruz ki ülkemizin birçok problemi başta ekonomi olmak üzere giderek büyüyor. Vahim bir manzara ile karşı karşıyayız. İnsanımız adeta nefes alamıyor. Her şey korkunç bir şekilde pahalandı. Öte taraftan da genel milli ekonomimiz de patinaj yapıyor ve geri geri kayıyor. Dış borçlarımız arttı. Karşılanamayacak kadar rakamlara ulaştı. Milli gelirimiz rakamsal olarak düzelmiş gibi gözükse de fiili anlamda alım gücü de düştü. Asgari ücretin açlık sınırının çok altında olması, kabul edilemez bir durumdur. Bu seçimde ümit ediyoruz ki milletimiz bu iktidara bir ders verecek. Bunun neticesinde önümüzdeki 4 yıl eğer iktidar gidişatını değiştirirse ne ala, değiştirmezse seçimi de kaybedecektir. Demokrasi milletin tercihi ile yürüyen bir sistemdir. Allah muhafaza etsin 'Mevla'mı isterim' derse millet Cenabıhak Mevla'sını verir, 'Belamı isterim' derse de belasını verir" dedi.

'ÖNCELİK YATIRIMA VERİLMELİ'

Bir gazetecinin 2018 yılında 'Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır' dediğini hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, "Hızlı tren Sivas'a yeni bir iş imkanı tanımıyor. İstihdam imkanı tanımıyor. Onun için ben öyle demiştim. Hızlı treni getirirseniz Sivas'tan kaçış kolaylaşır. Ben de hızlı trene binip geldim. Böyle bir imkan varken, ben bu imkanı rafa kaldıracak değilim. Ben hızlı trenin kendisine karşı değilim, önceliğine karşıyım. Öncelik Sivas'ta yeni istihdam yaratacak yatırımlara verilmelidir. Ben aptal değilim. Elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım. Ama benim omuzlarıma bir mesuliyet yüklendiğinde Sivas'a en faydalı yatırımlar neler onların üzerinde durur, bu yatırımlara ağırlık veririm" diye konuştu.