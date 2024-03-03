Kraliyet ailesini şoke eden ölüm

Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından uzun bir süredir Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle devam eden anlaşmazlıklarla gündeme gelen kraliyet ailesi, yılın başından itibaren sağlık sorunlarıyla da boğuşuyordu. Öncelikle Kate Middleton'ın nedeni henüz belirlenemeyen ciddi bir ameliyat geçirmesi ve ardından ortadan kaybolması, ailenin gündeminde büyük bir merak uyandırmıştı. Daha sonra Kral Charles'ın kanser teşhisi konmasıyla sarsıldılar. Charles, erken teşhis sayesinde tedavisine başladı ve sağlıklı ve neşeli görüntüler sergiledi. Hayranlarının ikna olamamasına rağmen, Kate Middleton'ın durumunun her geçen gün iyileştiği ve ay sonunda görevlerine döneceği açıklandı.

Tam da suların biraz olsa da durulacağı hissiyatı oluşurken, gelen bir ölüm haberi herkesi derinden sarstı. Leydi Gabriella Kingston'ın eşi olan Thomas Kingston, 45 yaşında hayata veda etti ve bu acı haber aileyi yasa boğdu, aynı zamanda herkesi de şaşırttı. Kent Prensi Michael'ın kızı Leydi Gabriella Kingston ile evli olan Thomas Kingston, ailenin damadıydı. Çift, 2019 yılında Harry ve Meghan'ın da evlendiği Windsor Şatosu'ndaki St. George's Şapeli'nde düğünlerini gerçekleştirmişti. Ayrıca Thomas Kingston, Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa Middleton'ın da önceki bir ilişkisinde yer almıştı.

Thomas Kingston'ın aile evinde ölü bulunduğu açıklanmış, ilk incelemeler sonunda ölümüyle ilgili şüpheli bir durum olmadığı söylenmişti.

Fakat adli tabiplikten yapılan açıklamaya göre Kingston'ın 25 Şubat günü, İngiltere'nin Cotswolds köyündeki ailesinin evinde "feci bir kafa travması" sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Thomas Kingston'ın cesedinin yanında bir silahla bulunduğu ve ölümünün intihar olduğu açıklandı. Bu genç yaşta gelen beklenmedik ölümün intihar kaynaklı olduğunun duyulması büyük bir şok etkisi yarattı.