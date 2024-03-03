1 milyon TL tazminat ödeyecek

Barış Murat Yağcı, adını çeşitli diziler ve filmlerle duyurdu. 2020 ve 2022 yıllarında Survivor'a katıldı ve yarışmada finale kalarak ikinci oldu. Yarışma sürecinde sosyal medya danışmanlığı aldığı kişiye ödeme yapmadığı gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme sonrasında oyuncunun tazminat ödemesine karar verildi.



Survivor'da yarışan Yağcı, 5,5 ay boyunca Sedat Aydın'dan danışmanlık aldı. Aydın, Yağcı'nın kendisine ödeme yapmadığını belirtti ve şunları dile getirdi: "Yağcı, yarışmada finale kadar kaldı, ikinci oldu ve 450 bin lira ödül kazandı ancak sonrasında işler değişti." Aydın, Yağcı'ya ödeme alabilmek için tekliflerde bulunduğunu ve şunları söyledi: "300 bin TL ödeme yapmasını veya reklam bağlantıları yaparak iki sene boyunca ortaklık yapmamızı önerdim. Yağcı, başlangıçta tamam dedi ama daha sonra hiçbir şekilde benimle iletişime geçmedi ve başka biriyle anlaştı. Benim sunduğum hizmetlerin bedelini de hiçbir zaman ödemedi."Sunduğu tekliflere rağmen Barış Murat Yağcı'dan ücretini alamayan Aydın, yasal haklarını aramak amacıyla tazminat davası açtı. Mahkeme, iki yıl süren dava sonunda Aydın'ı haklı bularak ünlü oyuncunun 800 bin TL ve üç yıllık yasal faiz olan yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'nin Aydın'a ödenmesine karar verdi.