102 yaşında hayatını kaybetti

Iris Apfel, renkli kıyafetleri, asi tarzı ve büyük siyah çerçeveli gözlükleriyle moda dünyasında iz bırakan bir figür olarak tanınıyordu. 102 yaşında vefat etti. Ünlü modacının ölüm haberi, 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından duyuruldu

ABD'li tasarımcı Tommy Hilfiger, moda devinin ölümünden sonra yaptığı paylaşımda "Iris Apfel sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir influencer olarak inanılmaz yeteneği sayesinde dünyaca ünlü bir moda ikonu haline geldi. Kocaman kalbi ve tanıştığı herkese sihirli dokunuşuyla pek çok insan üzerinde inanılmaz bir etkisi oldu" dedi.

Apfel'in menajeri ise yaptığı açıklamada " Her gün beni aramasını özleyeceğim. Her zaman o tanıdık soruyla karşılaşırdım: 'Bugün benim için neyin var?' Bu onun bitmek bilmez çalışma arzusunun bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.