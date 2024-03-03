102 yaşında hayatını kaybetti

Iris Apfel, renkli kıyafetleri, asi tarzı ve büyük siyah çerçeveli gözlükleriyle moda dünyasında iz bırakan bir figür olarak tanınıyordu. 102 yaşında vefat etti. Ünlü modacının ölüm haberi, 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından duyuruldu
ABD'li tasarımcı Tommy Hilfiger, moda devinin ölümünden sonra yaptığı paylaşımda "Iris Apfel sadece bir sanatçı olarak değil, aynı zamanda bir influencer olarak inanılmaz yeteneği sayesinde dünyaca ünlü bir moda ikonu haline geldi. Kocaman kalbi ve tanıştığı herkese sihirli dokunuşuyla pek çok insan üzerinde inanılmaz bir etkisi oldu" dedi.
Apfel'in menajeri ise yaptığı açıklamada " Her gün beni aramasını özleyeceğim. Her zaman o tanıdık soruyla karşılaşırdım: 'Bugün benim için neyin var?' Bu onun bitmek bilmez çalışma arzusunun bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.