Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, ölümünün 11. yıldönümünde, sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. İstanbul'dan ve şehir dışından gelen sevenleri Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaydı. Gürses’in kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Sevenleri, Gürses’in kabri başında hatıra fotoğrafı çektirirken, Müslüm Gürses için lokma ve tost dağıtıldı.

"MÜSLÜM BABA HER ZAMAN KALBİMİZDE"

Müslüm Gürses’i anmak için mezarı başına gelen Gül Çakıcı "Müslüm babayı anmak için hayranları olarak 11. yılda yine buradayız. Müslüm baba her zaman kalbimizde. Evimizin babası gibi. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman buradayız. Yeni nesillere aktarmak için çocuklarla her zaman buradayız" dedi.

Müslüm Gürses’e dua etmek için gelen Ramazan Emre Yüce ise, "Rahmetli sadece bir sanatçı değildi. Biz Müslüm Gürses olarak ayrıca değerlendirebiliriz ama biz 'Müslüm Baba' olarak değerlendiriyoruz. Kendisi hala aramızda, inanıyorum, ruhumuzda da hissediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de öteki dünyada da birlikte olacağız" diye konuştu. Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken ve Gaziantep’ten gelen Mehmet Özkar ise, "Bugün Müslüm babamızın 11. ölüm yıldönümünü anmak için tüm sevenlerimizle burada toplandık. Müslüm Baba bir idoldür; ama öldü. Rahmet okumaktan başka yapacak birşey yok. Sevgi ve saygıyla anıyoruz. Müslüm Baba bizim için tektir ve aşktır. Ben de böyle bir insana benzediğim için mutluluk, onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL