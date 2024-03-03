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Sınav sonuçları, 28 Mart'ta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi.

Sınav sonuçları, 28 Mart'ta açıklanacak mask

Sınav, 81 il, 108 sınav merkezinde 1747 bina ve 33 bin 353 salonda düzenlendi. MSÜ'ye başvuran 736 bin 894 adaydan 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek adaylardan oluştu. Sınavda 96 bin 475 kişi görev aldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, 13.00'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 28 Mart'ta açıklanacak.

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03 Mar 2024 - 13:37 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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