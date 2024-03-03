2 bin içimlik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otobüsü, terminalde durdurdu. Narkotik köpeği 'Çakır', şüpheli S.A.'ya ait çantada yaptığı aramada, peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik sentetik kannabinoid ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.