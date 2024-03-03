- Gündem

2 bin içimlik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Çakır' ile yapılan aramada, S.A.'ya ait çantada peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid ele geçirildi.

2 bin içimlik uyuşturucu ele geçirildi mask
Büyütmek için resme tıklayın

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otobüsü, terminalde durdurdu. Narkotik köpeği 'Çakır', şüpheli S.A.'ya ait çantada yaptığı aramada, peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik sentetik kannabinoid ele geçirdi. Gözaltına alınan S.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

# çakır, Otobüs, Arama, Uyuşturucu, Narkotik, Operasyon, istanbul, ile, şüpheli

03 Mar 2024 - 13:29 DHA Samsun- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL