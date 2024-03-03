Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Ortaköy esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyareti esnasında açıklamalarda bulunan Aydın, İstanbul’un sokaklarının tekinsiz hale geldiğini belirterek “Mahalle sakinleri adeta bastırıldı. Biz bu durumdan İstanbul’un mahallelerini, sokaklarını arındıracağız. Emniyetimiz ile koordineli bir şekilde çalışarak büyükşehir zabıtasını aktif olarak bu konuda devreye sokacağız. İstanbul’da sükuneti sağlayacağız. İstanbul’un huzura ihtiyacı var. Bir dağınıklık, kabalık var. Bu durum ortalığı kasıp kavuruyor. İstanbul bu değil” diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Ortaköy’de esnafı ziyaret etti. Esnafa karanfil dağıtan Aydın’a Saadet Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Adayı M. Gazi Kılıç, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcıları Akif Çoban ile Ali Bulut da eşlik etti. Aydın, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Ziyareti sırasında vatandaşlardan biri Aydın’a pembe metrobüs vaadiyle ilgili eleştiride bulundu. Aydın bunun üzerine kadın ve erkeği ulaşımda ayırmak gibi bir niyetleri olmadığını, yoğun saatlerde kadınları, yaşlıları ve engellileri sıkışıklıktan korumayı amaçladıklarını ifade etti.

“31 MART’TA İPİ GÖĞÜSLEMEK İSTİYORUZ”

Aydın, İstanbul’da en önemli sorunun hayat pahalılığı olduğunu belirterek, “Herkesi derinden etkiliyor. Bugünkü yaşadıklarımız şüphesiz son dört yıldır uygulanan yanlış ekonomik politikaların yansımasıdır. Dolayısıyla büyükşehir belediyesi olarak geldiğimiz zaman hayat pahalılığına ilişkin olarak toplumun farklı kesimlerine bir kısım dokunuşlar yapmamız lazım. Bir kısım iyileştirmeler yapmamız lazım. Buna ilişkin çözüm ve önerilerimiz var. İnsanımız Gazze’de olup bitenler karşısında Türkiye’nin bu kadar duyarsız olmasına feryat ediyor. Bütün bunlar bizim sorunlarımızdır. Ulaşımdan trafikte kalma sorununa sokak köpeklerine kadar birçok meselemiz var. Her birine dokunmak ve iyileştirmek yerel yöneticilerin sorumluluğundadır. Biz insanımızı İstanbul’da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu anlatarak 31 Mart’ta ipi göğüslemek istiyoruz” şeklinde konuştu.