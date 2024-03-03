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Depremzede çocuklar için Konteyner Ligi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede çocuklar için düzenlenen Konteyner Ligi başladı.

Depremzede çocuklar için Konteyner Ligi mask
Depremzede çocuklar için Konteyner Ligi
Depremzede çocuklar için Konteyner Ligi
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İskenderun Kaymakamlığı tarafından Türkiye'de ilk kez ilçede depremzede çocuklara yönelik düzenlenen Konteyner Ligi, İskenderun Teknik Üniversite içerisinde bulunan Üsküdar Konteyner Yerleşkesi'ndeki halı sahada başladı. Maçları, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Koordinatör Kaymakam Miyase Demirkoparan ile Ceyhun Denli ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ile çocukların aileleri de ilgiyle takip etti.

Sporu, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyleyen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Ortaokul ve lise yaş gurubundaki öğrencilerimiz, çocuklarımız bu ligin sporcuları olacak. Kazananı da hepimiz olacağız. Bütün amacımız, gayretimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın kişisel ve ruhsal anlamda iyi yetişmesi. Geride kalan bütün yetimlerin, öksüzlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yanı başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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03 Mar 2024 - 13:22 DHA Hatay- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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