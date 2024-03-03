Viyadükten düştü, hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, viyadükten düşen otomobilin sürücüsü Mertcan Güler (26), hayatını kaybetti. Kaza, saat 07.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Musalar Yeniköy bölgesinde meydana geldi. İstanbul’dan İzmir istikametine gitmekte olan Mertcan Güler'in kullandığı 77 ES 471 plakalı otomobil viyadükten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.