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Viyadükten düştü, hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, viyadükten düşen otomobilin sürücüsü Mertcan Güler (26), hayatını kaybetti.

Viyadükten düştü, hayatını kaybetti mask
Viyadükten düştü, hayatını kaybetti
Viyadükten düştü, hayatını kaybetti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, viyadükten düşen otomobilin sürücüsü Mertcan Güler (26), hayatını kaybetti. Kaza, saat 07.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Musalar Yeniköy bölgesinde meydana geldi. İstanbul’dan İzmir istikametine gitmekte olan Mertcan Güler'in kullandığı 77 ES 471 plakalı otomobil viyadükten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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03 Mar 2024 - 13:07 DHA Manisa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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