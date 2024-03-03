Bebek arabasını çaldılar

Sultangazi'de iddiaya göre, bir binaya giren kadın gözüne kestirdiği 2 bebek arabasını çaldı. O anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 29 Şubat Perşembe günü Sultançiftiği Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir binaya giren kadın girişte bulunan 2 bebek arabasını gözüne kestirdi. Kadın bebek arabalarını çevredekilere aldırış etmeden binadan çıkardı. İki bebek arabasını da sürerek olay yerinden uzaklaşan kadın binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aileler güvenlik kameralarını izledikten sonra bebek arabalarının çalındığını anladı. O anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.