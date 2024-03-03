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Şanlıurfa'da arazi kavgası

Şanlıurfa'da, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Kenan Oktay (47) hayatını kaybetti, oğlu Mahmut Oktay (19) yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası mask
Şanlıurfa'da arazi kavgası
Şanlıurfa'da arazi kavgası
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Şanlıurfa'da, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Kenan Oktay (47) hayatını kaybetti, oğlu Mahmut Oktay (19) yaralandı.

Olay, Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; tarlada çalışan Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, yanlarına gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Müslüm D., Mustafa D. ve Yeni Akpınar Mahalle muhtarı Abdulkadir D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, hayatını kaybetti. Oğlunun tedavisi sürerken, jandarma kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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03 Mar 2024 - 12:59 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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