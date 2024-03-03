Şanlıurfa'da arazi kavgası

Şanlıurfa'da, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Kenan Oktay (47) hayatını kaybetti, oğlu Mahmut Oktay (19) yaralandı.
Olay, Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; tarlada çalışan Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, yanlarına gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Müslüm D., Mustafa D. ve Yeni Akpınar Mahalle muhtarı Abdulkadir D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, hayatını kaybetti. Oğlunun tedavisi sürerken, jandarma kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.