İŞTE ANKARA’DA YARIŞACAK ADAYLAR

31 Mart’ta yapılacak belediye seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı.
Sabah asılan listelere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:
1-AKP: Turgut Altınok
2-İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım
3-Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar
4-Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene
5-Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin
6-Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç
7-Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak
8- Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan
9-Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral
10-Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal
11-Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver
12-Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş
13-Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan
14-Ocak Partisi: Murat Yardımcı
15-Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek
16-Millet Partisi: Salih Koç
17-Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı
18-Saadet Partisi: Cafer Güneş
19-Vatan Partisi: Utku Reyhan.
5 BAĞIMSIZ ADAY VAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi. Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.
Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.