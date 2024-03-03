İŞTE ANKARA’DA YARIŞACAK ADAYLAR

31 Mart’ta yapılacak belediye seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı.

Sabah asılan listelere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:

1-AKP: Turgut Altınok

2-İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

3-Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

4-Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene

5-Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin

6-Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

7-Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak

8- Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan

9-Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

10-Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

11-Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

12-Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş

13-Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

14-Ocak Partisi: Murat Yardımcı

15-Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

16-Millet Partisi: Salih Koç

17-Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

18-Saadet Partisi: Cafer Güneş

19-Vatan Partisi: Utku Reyhan.

5 BAĞIMSIZ ADAY VAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi. Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.