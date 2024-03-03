Laikliğin kabulü niçin önemlidir?

Osmanlı'da laikliğin erken belirtileri II. Mahmud döneminde görülmüştür. Tanzimat reformlarıyla birlikte laik Nizamiye mahkemelerinin ve Batı tarzında eğitim için Maarif Nezareti'nin kurulması gibi adımlarla devlet kurumları kısmen laikleşmiştir. II. Meşrutiyet döneminde ise Şeyhülislam'ın kabineden çıkarılması gibi adımlarla laiklik ilkesi daha da güçlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte ise laiklik ilkesi devlet tarafından tamamen benimsenmiştir.

Laiklik ilkesi toplumun bazı kesimleri tarafından benimsenirken, diğer kesimler ise buna tepki göstermiştir. 2017 yılında uluslararası bir şirket tarafından yapılan ankete göre Türk halkının %70'i Türkiye'nin laik bir devlet olmasını desteklerken, %24'ü buna karşı çıkmıştır.

Laiklik karşıtları genellikle din adına devlete etki etme ve devleti dini değerlere göre yönetme amacını taşırken, seküler yaşam biçimini tercih edenler kişisel ve vicdani kanaatlerini devlete dayatma ve bunları kullanarak devleti veya toplumu yönlendirme çabası içinde olmazlar. Laiklik, bir devlet ve toplum yönetimi biçimi olduğundan, varlığı veya yokluğu bireylerin yaşam tarzını doğrudan etkiler. Bu nedenle, laiklik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeleri arasında yer almaktadır.

Laiklik Nedir?

Laiklik, halkın kural koyma ve kanun yapma özgürlüğüdür.

Laiklik, devletin düzenini ve hukuk kurallarını akla ve bilime dayandırarak dine değil, rasyonel ve bilimsel prensiplere dayandırması anlamına gelir.

Tarihsel olarak, birçok toplum dinlerin belirlediği kurallara göre yönetilmiştir. Bu durum, insanların akıl ve bilgiye erişiminin uzun zaman alması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, dinler ve dini liderler devletlerle bütünleşmiş ve güçlenmiş, insanların düşünsel ve bilimsel gelişimini engelleyerek varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Dinler, genellikle inanca dayanır ve insanları belli varlıklara ve olgulara koşulsuz inanmaya teşvik eder. İnsanlar, özellikle ölüm gibi korkutucu bir olayla karşılaştıklarında inanç sistemlerini geliştirerek rahatlamışlardır. Bu nedenle, dinlerin insanları yönetmesi doğal bir sonuç olmuştur, ancak bu durum ilk başta bir zorunluluktur.

Dinlerin koyduğu temel hukuk kuralları genellikle evrensel ahlakı yansıtır. Hiçbir din, insanlara kötü davranışları önermez; aksine, ahlaklı ve erdemli bir yaşamı teşvik eder. Dinler arasındaki farklılıklar genellikle Tanrı ve ibadet anlayışından kaynaklanır ve bu yüzden dinler arasında bir bütünlük bulunmaz.

Bu nedenle, laiklik, devletin yönetimini dini inançlardan ziyade akıl ve bilimsel ilkelerle şekillendirmeyi amaçlar.

Atatürk ve Laiklik

Atatürk'e göre, "Laiklik" yalnızca din ile dünya işlerinin ayrılması anlamına gelmez. O, aynı zamanda bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğünü garanti altına almaktır. Atatürk'ün bu tanımıyla, dinin dünya işlerine karıştırılmadan ayrılması ve yurttaşların vicdanlarının gerektirdiği şekilde din konularına yaklaşma özgürlüğüne sahip olmaları gerektiği vurgulanır. Devletin bu hakları koruması ve uygulaması da önemlidir.

Atatürk'ün bu anlayışı, gerçekçi ve bilimsel olduğu kadar milli ihtiyaçlarımıza da uygun düşmektedir. Atatürk, dinin siyasete ve devlet işlerine karıştırılmasına ve sömürülmesine karşıdır. Onun karşı olduğu kişiler, İslam dininde de reddedilen yobazlar, bağnazlar, hurafeciler ve din ticaretini yapanlar gibi kişilerdir.