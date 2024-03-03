Baş ve Değirmenci'den Dikmen buluşması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı Gazeteci İrfan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın katılımıyla Dikmen'de vatandaşlarla buluşacaklarını duyurdu.
Değirmenci'nin paylaşımı şu şekilde; "İyi Pazarlar ÇANKAYA. Bugün 17'de Dikmen'de, 20'de Çiğdem Mahallesi'nde Genel Başkanımız Erkan Baş'ın da katılımıyla bir araya geliyoruz. Gelin konuşalım." dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.