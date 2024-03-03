03 Mar 2024 - 12:17- Siyaset G:

Baş ve Değirmenci'den Dikmen buluşması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş bugün Dikmen'de vatandaşlarla buluşacak.

Baş ve Değirmenci'den Dikmen buluşması mask

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı Gazeteci İrfan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın katılımıyla Dikmen'de vatandaşlarla buluşacaklarını duyurdu.

Değirmenci'nin paylaşımı şu şekilde; "İyi Pazarlar ÇANKAYA. Bugün 17'de Dikmen'de, 20'de Çiğdem Mahallesi'nde Genel Başkanımız Erkan Baş'ın da katılımıyla bir araya geliyoruz. Gelin konuşalım." dedi

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03 Mar 2024 - 12:17 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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