Maden faciasında 2 tutuklama daha

İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturma sürüyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, mühendis İ.T. ile K.M.A. da gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.