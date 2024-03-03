Antalya'da dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Sağanak ile birlikte Aksu ilçesinde bulunan tramvay hattına yıldırım düştü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yıldırımın düşmesinin ardından tramvay hattındaki kablolarda yanma meydana geldi. Yetkililer olayın ardından sosyal medya hesaplarından Meydan - Havalimanı - Expo tramvay seferlerinin durdurulduğunu bildirdi. Olayda kimse yaralanmazken, arızanın onarılmasının ardından seferlerin devam edeceği kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.