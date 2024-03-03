Yeniden Refah Partisi adaylarını açıkladı

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yeniden Refah Partisi İstanbul belediye başkan adayları tanıtım toplantısına, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yeniden Refah İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, Yeniden Refah Partisi İstanbul Seçim Kurulu Başkanı Yunus Emre Taşçı, parti temsilcileri ve partililer katılım gösterdi.

Konuşmaların ardından partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı; Adalar'da Faruk İlerisoy, Arnavutköy'de Abdülrezzak İlbeyi, Ataşehir'de Bülent Tüylü, Avcılar'da Mustafa Demirci, Bağcılar'da Faruk Bağcı, Bahçelievler'de Metin Türk, Bakırköy'de Salih Doğan, Başakşehir'de Kadir Karaca, Bayrampaşa'da Hakan Arabacı, Beşiktaş'ta Osman Toprak, Beykoz'da Mustafa Kazım Alpay, Beylikdüzü'nde Vehbi Orakcı, Beyoğlu'nda Zeynel Özmen, Büyükçekmece'de Yücel Sundur, Çatalca'da Ali Açıkgöz, Çekmeköy'de Yücel Evsen, Esenler'de Mahmut Okudan, Esenyurt'ta Ahmet Fatih Hatunoğlu, Eyüpsultan'da Lokman Çelik, Fatih'te Halit Özkarataşlıoğlu, Gaziosmanpaşa'da Neşe Fazlıoğlu, Güngören'de İsa Çetin, Kadıköy'de Levent Metin, Kağıthane'de Burhan Asaf Şafak, Kartal'da Nevzat Şavluk, Küçükçekmece'de Mehmet Yavan, Maltepe'de Küçükağa Hacıefendioğlu, Pendik'te Fahrettin Karakurt, Sancaktepe'de Cemil Cebir, Sarıyer'de İsmet Temel, Şile'de Necmettin Deniz, Silivri'de Ömer Hakverdi, Şişli'de Gülşen Kılınçer, Sultanbeyli'de Ömer Urgun, Sultangazi'de Yasin Kul, Tuzla'da İbrahim Gökay, Ümraniye'de Orçun Şekercioğlu, Üsküdar'da Turgut Sadıkoğlu ve Zeytinburnu'nda Gökhan Kasap aday olarak açıklandı.

‘’2028’DE MERKEZİ HÜKÜMETTE YENİDEN REFAH’I İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ’’

Toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan üye sayılarına dikkat çekerek, ‘’1 Nisan'dan itibaren sadece Anadolu'da değil, İstanbul'da da Trakya'da da ahlaklı belediyeciliği, milli görüş belediyeciliğini başlatıyoruz inşallah. Şimdi hedefimiz 31 Mart'a kadar 500 bini geçmek ve inşallah seçimlere üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi olarak girmek. Bu ay bunu gerçekleştireceğiz. Şubat ayında 29 günde üye artışı 49 bin. Ve bu günlük üye artışlarına baktığımız zaman bu ay 75 bin üyeyi inşallah yapacağız. Ve böylece 31 Mart seçimlerine 525 bin üyeyle gireceğiz. Ve 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, 2028’de de merkezi hükümette yeniden Refah’ı iktidara taşıyacağız. İnşallah, hep birlikte başaracağız. Bu fedakar dava erlerinin sizlerin gayretiyle, aziz milletimizin desteği ve duasıyla milli görüşün bereketiyle, inşallah 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyeciliği İstanbul’da ve tüm ilçelerinde başlatacağız’’ dedi.

‘’İSTANBUL’A MİLLİ GÖRÜŞÇÜ BİR BELEDİYE BAŞKANI LAZIM’’

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Altınöz İstanbul’a acil düzen lazım diyerek, ‘’ İstanbul’a ne lazım? İstanbul’a acil düzen lazım. İstanbul’a milli görüşçü bir belediye başkanı lazım. Türkiye’de siyaset mühendisleri var. Bir de siyaset müteahhitleri var. Siyaset müteahhitleri biraz önce gördüğünüz gibi şehirleri perişan ettiler. Onlar sadece ceplerine bakarlar. Siyaseti dizayn etmeye çalışırlar. Bir de siyaset mühendisleri var. Bizim kırmızı çizgilerimiz var, kırmızı çizgilerimizden bir tanesi Kudüs. İkinci kırmızı çizgimiz Filistin. Filistin bizim olmazsa olmazımız. Üçüncü kırmızı çizgimiz Kıbrıs. Kıbrıs bizim için olmazsa olmaz. Dördüncü kırmızı çizgimiz genel başkanımız. Genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan’a, liderimize laf söz demek kimsenin haddi değil’’ şeklinde konuştu.

''AHLAKLI BİR ŞEKİLDE İSTANBUL’A HİZMET EDECEĞİZ''

Ahlaklı bir şekilde İstanbul’a hizmet edeceklerini belirten Altınöz, ‘’Ahlaklı belediyecilik için sözümüz var. Bu sözü verirken neye inanıyoruz? Ahlaklı belediyeciliği yaparken, bakın burada biraz önce görseller çıktı. Özümüzde diyor gayret var. Özümüzde hizmet var. Özümüzde ahlak var. Evet, inşallah bu hizmetlerin gayret edeceğiz, özümüzde hizmet var, özümüzde gayret var. Gayret edeceğiz ve ahlaklı bir şekilde İstanbul’a hizmet edeceğiz, inşallah’’ dedi.