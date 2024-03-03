03 Mar 2024 - 10:48- Gündem G:

263 Madenciyi unutmadık

3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da meydana gelen Maden Faciasında 263 işçi hayatını kaybetti.

263 Madenciyi unutmadık mask

Tarihte bugün 3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da zincirleme grizu patlamaları meydana geldi ve 263 kişi hayatını kaybetti. Faciadan 5 yıl sonra bazı işçilerin cesetleri bulunurken, yaşamını yitiren maden işçilerinin adları kent merkezindeki Maden Şehitleri Anıt Parkı'nda yaşatıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Zonguldak Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 263 maden işçisini anmayı unutmadı.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acılar aynı, ateş düştüğü yeri yakıyor… Bir çocukken tanık olduğum; Kozlu'da, 3 Mart 1992'de yaşanan faciada yitirdiğimiz 263 madencimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." dedi 

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03 Mar 2024 - 10:48 Antalya- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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