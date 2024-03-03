263 Madenciyi unutmadık

Tarihte bugün 3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da zincirleme grizu patlamaları meydana geldi ve 263 kişi hayatını kaybetti. Faciadan 5 yıl sonra bazı işçilerin cesetleri bulunurken, yaşamını yitiren maden işçilerinin adları kent merkezindeki Maden Şehitleri Anıt Parkı'nda yaşatıldı.
Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Zonguldak Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 263 maden işçisini anmayı unutmadı.
Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acılar aynı, ateş düştüğü yeri yakıyor… Bir çocukken tanık olduğum; Kozlu'da, 3 Mart 1992'de yaşanan faciada yitirdiğimiz 263 madencimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.