263 Madenciyi unutmadık

Tarihte bugün 3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da zincirleme grizu patlamaları meydana geldi ve 263 kişi hayatını kaybetti. Faciadan 5 yıl sonra bazı işçilerin cesetleri bulunurken, yaşamını yitiren maden işçilerinin adları kent merkezindeki Maden Şehitleri Anıt Parkı'nda yaşatıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Zonguldak Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 263 maden işçisini anmayı unutmadı.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acılar aynı, ateş düştüğü yeri yakıyor… Bir çocukken tanık olduğum; Kozlu'da, 3 Mart 1992'de yaşanan faciada yitirdiğimiz 263 madencimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." dedi