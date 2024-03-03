Aydın: "0-2 yaş grubunda çocuğu olan hanelerin doğalgazını karşılayacağız"

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Esenyurt’ta aday tanıtım programına katıldı. Seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi hedeflediği projeleri anlatan Aydın, “İstanbullular yorgun ve endişeli. İstanbul’un en büyük sorunu geçim. Bizim yönetici olduğumuz yerde bir evladımız bile okula aç gidip gelmeyecek. 0-2 yaş grubunda çocuğu olan hanelerin doğal gazını karşılayacağız. Evlenemeyen gençler için ‘Yeni Yuva Vakfı’nı kuracağız” dedi.

Saadet Partisi, Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi’nde aday tanıtım programı düzenledi. Aday tanıtım programına katılan İBB Başkan Adayı Birol Aydın, yerel seçim çalışmaları kapsamında hedeflerini ve projelerini anlattı. İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında başlayan lansmanda Esenyurt Adayı Mehmet Faruk Ertekin ve İBB Başkan Birol Aydın konuştu. Lansmana belediye başkan adayları, muhtarlar ve partililer katıldı.

Hayat pahalılığının toplumun tüm kesimlerini etkilediğini söyleyen Aydın, “İstanbullular yorgun, endişeli ve üzgün. Büyük bir geçim sıkıntısı içinde. Dünden bugüne uygulanan yanlı ekonomik politikalar nedeniyle hayat pahalılığı her kesimi kasıp kavurmakta. İstanbul’un en büyük sorunu geçim. En acil olan işlemlerden birisi devlet okullarında beslenme için ‘Kantin Kart’ projesini devreye sokacağız. Bizim yönetici olduğumuz yerde bir evladımız bile okula aç gidip gelmeyecek. 0-2 yaş grubunda çocuğu olan hanelerin doğal gazını karşılayacağız. Evlenemeyen gençler için ‘Yeni Yuva Vakfı’nı kuracağız” ifadelerini kullandı.

‘TAKSİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ’

Taksi sorununu çözeceklerini belirten İBB Başkan Adayı Birol Aydın “3-5 bin insanın oluşturduğu lobi, insanlarımızın konforunu engelliyor. Biz Taksi A.Ş.’yi kuracağız ve İstanbullumuzu 35 bin taksi ile buluşturacağız. Pembe metrobüs hizmetimizi de İstanbul’a kazandıracağız. Siz ‘Kadın erkek arasındaki eşitsizliğe müdahale ediyorsunuz’ diyenler, hadi oradan. Sabah akşam balık istifi olmuş o metrobüse hangi akıl kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve engellilerimize reva görür? Bizim vicdanımız bunu kaldırmaz. Kalıcı çözümü bulana dek hürmete en layık olan kadınlarımızı, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve engellilerimizi, alternatif bir şekilde, tercihe bağlı olarak metrobüs hizmetiyle buluşturacağız” diye konuştu.

‘İSTANBUL’UN NÜFUSUNU 7-10 MİLYONA ÇEKECEĞİZ’

İstanbul’un nüfusunu azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Aydın, şöyle devam etti: “Bu nadide coğrafya, İstanbul bu yükü ve nüfusu taşımaz. İstanbul’un nüfusunu azaltacağız. Kalıcı çözüm için bu şart, bunu bizden başkası yapamaz. İstanbul’un nüfusu 7-10 milyona çekilecek. Peki nasıl olacak? Herkes haydi Anadolu’ya mı diyeceğiz? Yok. Öyle cezbedici projeler yapacağız ki insanımız diyecek ki ‘Benim Ümraniye’de, Esenyurt’ta ne işim var?’ Kastamonu, Trabzon’a ve diğer şehirlere gidecekler. Öyle ite kaka değil, orada daha iyi bir yaşamı bulacaklarına inandıkları an gidecekler. Emeklilerimiz ve işi uzaktan çalışmaya uygun olanlar için onlara birtakım projeler sunacağız. Anadolu’da kalkınma ve tarım merkezleri oluşturacağız. KİPTAŞ çeşitli bölgelerde konut üretecek. İstanbul’dakilere bu konutlarla takas imkanı temin edeceğiz. Oradaki konut kendisine daha cazip gelecek. Böyle böyle İstanbul’un nüfusunu aşağı çekmiş olacağız. Daha iyi ve gerçekçi kentsel dönüşüm yapmış olacağız. Bunu yaparken de mevcut yapı stoğunda en aciliyetli dönüşüm gerektiren mahallelere hızlıca dokunacağız. Bunu yaparken insanların sırtına yük yüklemeyeceğiz. İnsanlarımızı Saadet Partisi’ne oy vermeye davet edeceğiz ve inşallah Cenab-ı Hak bizim gayretlerimizi bereketlendirecek ve hem İstanbul’da hem Esenyurt’ta en büyük başarılarımızı alarak hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.