Gazze’ye uçaklarla gıda malzemesi yapıldı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yardım operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere kritik yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye birleşik bir insani yardım hava indirme operasyonu gerçekleştirdi. Birleşik operasyonun bir parçası olarak ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules uçakları Gazze kıyı şeridi boyunca 38 binden fazla yemek dağıtarak sivillerin çok ihtiyaç duydukları yardıma erişimini sağladı. Havadan ikmal konusunda uzmanlaşmış ordu personelinin de yer aldığı ABD Merkez Komutanlığı kuvvetlerine operasyonun yürütülmesinde Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait C-130'lar da katıldı” denildi.

BIDEN: YARDIMLAR YETERSİZ

ABD Başkanı Biden, insani yardım operasyonunu duyurduğu açıklamasında yardımların yetersiz olduğuna dikkat çekti. Biden, “Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün ile birlikte Gazze'ye ilk yardım paketini bugün havadan indirdi. Gazze'ye akan yardım miktarı yeterli değil ve daha fazla yardım ulaştırmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

ABD Savunma Bakanı Austin ise operasyonu gerçekleştiren ABD ordusu birimlerine teşekkür ederek, “ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Gazze halkına acil ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırmak üzere birleşik bir insani yardım hava atışı gerçekleştirdi. ABD Merkez Komutanlığı, ABD Merkez Hava Kuvvetleri, ABD Merkez Ordusu ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne, Gazze halkına insani yardım sağlanması amacıyla devam eden uluslararası ve ABD çabalarına katkıda bulunan bu önemli görevi yerine getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum” dedi.