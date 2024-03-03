İtalyan savaş gemisi, İHA'yı vurdu

İtalya Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz’de görev yapan Nave Duilio’nun kendisine doğru yaklaşan bir İHA’yı havada imha ettiğini duyurdu.

İtalya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Meşru müdafaa ilkesini uygulayan Nave Duilio, Kızıldeniz'de bir insansız hava aracını düşürdü. Daha önceki saldırılarda kullanılanlarla benzer özelliklere sahip olan İHA, İtalyan gemisinden yaklaşık 6 kilometre uzaktaydı ve gemiye doğru uçuyordu” denildi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, yaptığı açıklamada, “Husi terörist saldırıları uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve ekonomimizin bağlı olduğu deniz trafiğinin güvenliğine yönelik bir saldırıdır. Bu saldırılar, bazı ülkelere zarar vermek ve diğerlerinin işini kolaylaştırmak için sadece askeri değil her türlü imkanı kullanan hibrid bir savaşın parçasıdır. Nave Duilio, uluslararası hukukun korunmasını sağlamak ve ulusal çıkarları korumak için Kızıldeniz'de faaliyet göstermektedir” dedi.