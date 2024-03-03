Hasan Akgün, projelerini anlattı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği projeleri düzenlediği lansmanla açıkladı. Düzenlenen lansman toplantısında 2024-2029 dönemi belediye meclis üyesi adayları da tanıtıldı. Programda konuşan Akgün, geçmişte benzersiz projelere imza atarak çağdaş ve yaşanabilir bir Büyükçekmece yarattıklarını yeni dönemde de bugüne kadar yapılanların yerine yenilerini koymak için yola çıktıklarını söyledi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün projelerini ve yeni dönem meclis üyelerini tanıttığı lansman toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, CHP 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi ve çok sayıda partili katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı.

KARABAAT: BİR KEZ DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Büyükçekmece ilçesinin her açıdan örnek gösterilen bir ilçe olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Gerçekten burası mutlu insanların kenti. Geçekten burası mutlu insanların şehri, mutluluk şehri. Ve onu yaratanlara o şehri büyütenlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum Dr. Hasan Akgün ve ekibine. Evet. Büyükçekmece’ye Hasan Akgün sahip çıkıyor. Büyükçekmece sosyal demokrat belediyecilik anlayışına sahip çıkıyor. Ama aynı Hasan Akgün, sadece Büyükçekmece değil bir anlayışa da sahip çıkıyor. O Hasan Akgün Cumhuriyet’i kuranlara, bu ülkeyi kurtaranlara ait bütün değerlere Büyükçekmece’de sahip çıkıyor. Ve onları temsi ediyor burada. O yüzden Hasan Akgün’ün Büyükçekmece’yi kazanması Büyükçekmeceliler açısından önemli ama Cumhuriyet açısından da bir o kadar önemli. O yüzden bir kez daha Hasan Akgün, bir daha Hasan Akgün. Hem Cumhuriyete sahip çıktığı için hem de Büyükçekmece’ye gibi bir kenti büyütüp yaşattığı için bir kez daha kazanmak istiyoruz.”

AKGÜN: YATIRIMLARI GÜÇLENDİREREK DEVAM EDECEĞİZ'

Yeni dönem için hayata geçirilecek projelerini bir sunum eşliğinde anlatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 31 Mart seçimlerinde tüm adaylara başarılar dileyerek şunları söyledi: “Büyükçekmece’yi diğer şehirlerden benzersiz yapan önemli etkenler vardır. Kişi başına düşen yeşil alanın 124 metrekarenin üzerinde olması, eğitim, kültür ve sanatın çok üst düzeyde olması bizim için çok önem arz ediyor. Bugüne kadar yaptıklarımızı bundan sonra daha da güçlendirerek yollarını arayacağımızı ifade ettik. Ortaya koymuş olduğumuz projeler daha yeşil Büyükçekmece, daha güçlü eğitim, kültür, sanat ve istihdam yaratıcı şehri kalitesini yükseltici, şehrin marka değerini arttırıcı hizmetlerimizi tamamlamak. TÜYAP Fuar Merkezi Avrupa’nın en büyük fuar ve kongre merkezlerinden bir tanesidir. Avrupa’nın en büyük film platosu mayıs ayında “motor” diyecek ve ilk çekimlere başlayacak. Dünyanın önemli bir film endüstrisi merkezi de burada dünyaya hizmet verecek. Avrupa’nın en güzel ve Türkiye’nin en güzel, en estetik yat limanı ve marinası Büyükçekmece’de yapıldı devam ediyor. Bunların hepsi şehrin marka değerini yükselten ve bu şehre en az 50 bin istihdam sağlayan önemli yatırımlardı. İste bunları daha da güçlendirerek devam etmek, bunların yerine yenilerini koymak için yola çıktık. Kültür, sanat, eğitim, yeşil olmazsa olmazımızdır. Bugün halkımıza bunu anlattık. Allah yolumuzu açık etsin.”

“HEPSİNE İNANCIM TAMDIR”

Başkan Akgün’ün proje sunumunun ardından 2024 – 2029 dönemi Büyükçekmece Belediye Meclis Üyeleri tek tek sahneye çağrılarak kamuoyuna tanıtıldı. Meclis üyelerine başarı dileklerinde bulunan Başkan Akgün, “Çok kıymetli Büyükçekmece Ailem, sevgili yol arkadaşlarım. Biraz önce ilk karede görmüş olduğunuz arkadaşlarımızla bugün hala mevcut görev başında olan arkadaşlarımızla yolumuza devam etmek istiyoruz. Allah’ın yardımıyla sizlerin desteğiyle bu ekip İstanbul’umuza, Büyükçekmece’mize çok güzel hizmetler yapacaktır. Hepsine inancım tamdır.” İfadesini kullandı.

‘2050 YILINA KADAR, BİZ BU ŞEHRİ PLANLADIK’

Akgün, “Kültür sanat, eğitim ve yeşil olmazsa olmazımız. Bugün halkımıza bunu anlattık. Allah yolumuzu açık etsin. 2050 yılına kadar, biz bu şehri planladık. Halkımız nasıl bir yolda yürüyebileceğimizi biliyor. Bu yüzden yüzbinlerce yeşil alanımızı asla betonlaştırmayacağız ve Türkiye’ye İstanbul’a Büyükçekmece olarak örnek olmaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu aydınlık yoldur. Onun göstermiş olduğu yolda yurtta barış, cihanda barış, şehirde barış, evde barış ilkesiyle yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.