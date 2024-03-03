3- 8 Mart'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Şubat gibi Mart'ta sıcak geçecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "(3 - 8 Mart 2024) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.