3- 8 Mart'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Şubat gibi Mart'ta sıcak geçecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "(3 - 8 Mart 2024) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor."