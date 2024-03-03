Uzmanından "anjiyo ile inme tedavisi" değerlendirmesi

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 24 saatten kısa sürede düzelen durumlar için ise geçici iskemik atak (GIA) olarak adlandırıldığını, geçici iskemik atak yaşandığında belirtilerin geçici olduğunu belirten Bozkurt kalp anjinası (göğüs ağrısı) sonrası kalp krizinin gelmesi gibi, geçici belirtilerin ardından ağır bir felç durumu oluşabildiğini kaydetti.

Bozkurt, geçici iskemik atak (GİA) geçiren insanların yüzde 5-10'u 1 ay içerisinde yüzde 15-20'si 1 yıl içinde büyük bir inme geçirdiğine vurgu yaptı.

Dünyada her yıl 20 milyonun üzerinde inme vakası gerçekleşiyor

Dünyada her yıl, 20 milyonun üzerinde inme vakası gerçekleştiğini ve yaklaşık 8 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildiren Dr. Hakan Bozkurt, altmış yaş üstü nüfusta kardiyovasküler hastalıklardan sonra serebrovasküler hastalıklar dünyada ikinci sırada ölüm nedeni olduğunu, sakatlık ve işgücü kaybının ise birinci nedeni olduğunu aktardı.

Bozkurt, toplumda gelişen inmelerin yaklaşık yüzde 80'i iskemiye, yaklaşık yüzde 20'si de kanamaya bağlı olarak geliştiğine dikkati çekerek, "Yaygın olarak görülen inme belirtileri, vücudun tek tarafında görülen yüz, kol ve/veya bacakta hissizlik ve güç kaybı, bilinç bulanıklığı veya hafıza kaybı, düzgün cümleler kuramama, peltek konuşma veya hiç konuşamama, yutkunma güçlüğü, dengesizlik, tek gözde veya her iki gözde görme kaybı, şiddetli ve ani başlayan baş ağrısı, baş dönmesi olarak sıralanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İnme risk faktörlerine değinen Bozkurt, şunları kaydetti:

"Tütün mamulleri ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, diyabet, yüksek kolesterol, obezitedir. Akut iskemik inme tedavisindeki birinci hedef, kanlanmanın tekrar sağlanması; böylece nörolojik bozulmanın, uzun süreli iş görmezliğin ve inmeye bağlı ölümlerin azaltılmasıdır. Beyinde de tıkalı damarı açmak için kullanılan yöntemlerden bir diğeri de anjiyodur. İnme ve diğer tüm damar hastalıklarından korunmak için ise sağlıklı beslenmek, fiziksel aktiviteleri ihmal etmemek, sigara kullanmamak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek oldukça önemlidir."