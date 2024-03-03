KOAH hastalığı nedir? Tedavisi nedir?

KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralması, iltihaplanması ve hasar görmesi sonucu solunum güçlüğü, öksürük, balgam çıkarma gibi belirtilerle kendini gösterir.
KOAH'ın tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tedavi genellikle semptomların kontrol altına alınması, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve yaşam kalitesinin artırılması üzerine odaklanır. Tedavi yöntemleri arasında sigara bırakma, ilaç tedavisi (bronkodilatörler, kortikosteroidler), solunum terapileri, egzersiz programları, oksijen tedavisi ve gerekirse cerrahi müdahale yer alabilir.
KOAH hastalığıyla ilgili tanı ve tedavi süreci için bir pulmonolog (göğüs hastalıkları uzmanı) ile görüşmek önemlidir. Hastalığın erken teşhisi ve uygun tedavi ile semptomların kontrol altına alınması, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve yaşam kalitesinin artırılması açısından önemlidir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.