- Sağlık

KOAH hastalığı nedir? Tedavisi nedir?

KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın kısaltmasıdır. KOAH, genellikle sigara içmek gibi uzun süreli solunum yolu irritanlarına maruz kalmak sonucu gelişen ilerleyici bir akciğer hastalığıdır.

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KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralması, iltihaplanması ve hasar görmesi sonucu solunum güçlüğü, öksürük, balgam çıkarma gibi belirtilerle kendini gösterir.

KOAH'ın tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tedavi genellikle semptomların kontrol altına alınması, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve yaşam kalitesinin artırılması üzerine odaklanır. Tedavi yöntemleri arasında sigara bırakma, ilaç tedavisi (bronkodilatörler, kortikosteroidler), solunum terapileri, egzersiz programları, oksijen tedavisi ve gerekirse cerrahi müdahale yer alabilir.

KOAH hastalığıyla ilgili tanı ve tedavi süreci için bir pulmonolog (göğüs hastalıkları uzmanı) ile görüşmek önemlidir. Hastalığın erken teşhisi ve uygun tedavi ile semptomların kontrol altına alınması, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve yaşam kalitesinin artırılması açısından önemlidir.

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03 Mar 2024 - 07:35 - Sağlık

Mahreç  Dha Ajansı ,  Şevval Ateş

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