Jeep ve Budget işbirliği ile otomobil abonelik sistemi

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, Budget iş birliğiyle devreye aldığı abonelik sistemiyle müşterilerine yenilikçi bir mobilite deneyimi sunuyor. Abonelik sistemiyle farklı sektörlerde uygulanan abonelik modellerinde olduğu gibi otomobil kullanımında da kolaylık ve esneklik sağlanıyor.

Hayata geçirilen otomobil abonelik modelinde, aylık sabit ücret karşılığında hizmet alınıyor. Abonelik kapsamında, araç kiralama gerçekleştiren kullanıcılara sabit fiyat garantisi ve abonelikten bedelsiz cayma avantajı sunuluyor.

Kontrat bağlayıcılığı bulunmayan sistemde, abonelik süresince kiralamalarda süre uzatılsa da müşteri tarafından karşılanan tutar değişkenlik göstermiyor.

Esnek çözümler arayan kullanıcılar için özel fırsatlar sunan Otomobil Abonelik Sistemi, vergi ödemeleri, muayene, bakım masrafları gibi araç sahipliğinin mali yüklerine son veriyor. Jeep Avenger Abonelik Sistemi'ne en az 1 ay, en fazla 6 ay olmak üzere sabit ücret ile abone olunabiliyor.

Otomobil abonelik modelinde aylık 48 bin lira + KDV ile sabit ücret karşılığında hizmet alınıyor. Avrupa'da Yılın Otomobili (COTY- Car of the Year) seçilen Jeep Avenger, Türkiye'de satışa sunulduğu ilk ayda segmentinin en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu.

Stellantis'in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Avenger, 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip ve 100 kilometrede 15.4 kWh tüketimiyle segmentinin en verimli modeli olarak öne çıkıyor.

İİstediğin yere git, özgürce yaşa" mottosunu destekleyen geniş menzil kapasitesine sahip olan Avenger, WLTP döngüsünde 400 kilometre, şehir içinde ise 550 kilometreye varan menzil sunuyor.



