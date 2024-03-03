MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart pazar günü saat 10.15'te yapılacak olup sınav 165 dakika sürecektir.
ÖSYM Başkanlığı takvimine göre .Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonucu 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenebilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.