03 Mar 2024 - 06:47- Gündem G:

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ?

2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ? İşte detaylar..

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ? mask

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci  Aday Belirleme Sınavı 3 Mart pazar günü saat 10.15'te yapılacak olup sınav 165 dakika sürecektir. 

ÖSYM Başkanlığı takvimine göre .Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonucu 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenebilecek.

# Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Askeri Öğrenci  Aday Belirleme Sınavı, Pazar

03 Mar 2024 - 06:47 Ankara- Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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