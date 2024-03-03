Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın Tarihine Yolculuk! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutulmaz kılmaya hazırlanıyoruz! Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'nin şantiye gezileriyle tarihi keşfe çıkmaya ne dersiniz?

Miras Şantiye Gezileri; 8 Mart 2024 Cuma günü 10.00

-11.00 saatleri arasında Roma Tiyatrosu ve Arkeopark şantiyesi, 11.00-12.00 saatleri arasında ise Ankara Kalesi’ne düzenlenecek. Katılım için başvuru: https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras "