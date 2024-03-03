Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın Tarihine Yolculuk! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutulmaz kılmaya hazırlanıyoruz! Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'nin şantiye gezileriyle tarihi keşfe çıkmaya ne dersiniz?
Miras Şantiye Gezileri; 8 Mart 2024 Cuma günü 10.00
-11.00 saatleri arasında Roma Tiyatrosu ve Arkeopark şantiyesi, 11.00-12.00 saatleri arasında ise Ankara Kalesi’ne düzenlenecek. Katılım için başvuru: https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras "
? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ankara'nın Tarihine Yolculuk! ?️✨
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutulmaz kılmaya hazırlanıyoruz! Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'nin şantiye gezileriyle tarihi keşfe çıkmaya ne dersiniz?
Miras Şantiye Gezileri;
8 Mart 2024 Cuma… pic.twitter.com/m6grKdu4SM
— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) March 2, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.