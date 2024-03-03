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Parmağı meşrubat açacağına sıkıştı

Erzincan'da, parmağı meşrubat açacağına sıkışan 3 yaşındaki Halkan Çetin, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Parmağı meşrubat açacağına sıkıştı mask
Parmağı meşrubat açacağına sıkıştı
Parmağı meşrubat açacağına sıkıştı
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Evlerinde oyun oynayan Halkan Çetin'in parmağı, metal meşrubat açacağına sıkıştı. Halkan Çetin, ailesinin tüm uğraşlarına rağmen parmağından çıkaramadığı gazoz açacağı ile birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada sağlık ekipleri de minik çocuğun parmağındaki açacağı çıkaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Acil servise gelen itfaiye ekipleri açacağı keserek, küçük çocuğu kurtardı. 

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03 Mar 2024 - 03:50 DHA Erzincan- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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