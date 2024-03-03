Parmağı meşrubat açacağına sıkıştı

Evlerinde oyun oynayan Halkan Çetin'in parmağı, metal meşrubat açacağına sıkıştı. Halkan Çetin, ailesinin tüm uğraşlarına rağmen parmağından çıkaramadığı gazoz açacağı ile birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada sağlık ekipleri de minik çocuğun parmağındaki açacağı çıkaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Acil servise gelen itfaiye ekipleri açacağı keserek, küçük çocuğu kurtardı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.