Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buraya oyuncularımla ve ekibimle hazırlanarak geldik. Öncelikle iyi oyunla 3 puan alıp kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmek istiyorduk. Bugün bunu başardık. 4 ay sonra sakatlıktan çıkıp aramıza dönen Becao’nun güzel bir oyunla başlangıç yapması, Fred’in ikinci yarı 25-30 dakika takıma girdikten sonraki enerjisi ve bazı oyuncuların da birkaç haftalık durgunlukların üzerinden atarak güzel bir oyun ortaya çıkardık. Attığımız 2 gölün ardından pozisyonlar da bulduk. Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum. Galibiyeti buraya kadar gelen taraftarlarımıza armağan ediyorum. Volkan Demirel benim kardeşim. Birlikte çok güzel günlerimiz geçti. Hangi şartlar altında nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Başarılar diliyorum, yolu açık olsun” dedi.

VOLKAN DEMİREL: KAZANMAMIZ VE PUAN ALMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, “ İlk yarı oyuna ortak olabileceğimiz bir durumda yediğimiz bir gol. İkinci golde de klasik Fenerbahçe’nin arka direk ortasında golü buldular. 2-0’dan sonra oyun bizim için biraz daha zorlaştı. Oyuncu değişikliği yaptık. O sürede pozisyonlar bulduk ama golü bulmaya yetmedi. Neticede 2-0 mağlup olduk. Kazanmamız ve puan almamız gereken bir maçtı. Çünkü kırmızı bölge için mücadele edeceğimiz belli oldu. Kırmızı bölge için çok mücadele eden takım var. Son 10 haftada fazla puan toplayan takım ligde kalacaktır. 10 haftada 30 puan var, toplayabildiğimiz kadar toplayıp ligde kalmaya çalışacağız” diye konuştu.