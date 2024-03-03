CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘bedelli askerlik’ ile ilgili sözlerini eleştiren Kurum, “Özgür Efendi, sen kimsin ki; 650 bin gencimizin, ailelerinin, sevdiklerinin vatan sevgisini sorguluyorsun. Onları vatana ihanetle, vatanı sevmemekle suçluyorsun? Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına, kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar, bu konuda tek bir kelime edemez. Hiç merak etme bu milletin evlatları, gençleri sana gereken cevabı 31 Mart’ta sandıkta verecek" dedi. Bakan Şimşek ise, “Bu çağda artık sadece ülkeler rekabet etmiyor, iller, şehirler ve metropoller de rekabet ediyor. Murat Kurum kardeşimiz bu işin ehli, birikime ve tecrübeye sahip" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de ‘Bereketli Toprakların Mirası: Güneydoğu Sofrası' programına katıldı. Programa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Kurum ve Şimşek programda konuşma gerçekleştirdi. Kurum İstanbul'a yönelik projelerinden bahsederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘bedelli askerlik’ ile ilgili söylemlerine eleştiride bulundu. Bakan Şimşek ise Kurum’un adaylığını İstanbul için bir fırsat olarak gördüğünü dile getirerek, geçmişte gerçekleştirilen proje ve eserlere vurgu yaptı.

“BİZİM BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ GERÇEK BELEDİYECİLİKTİR"

Bakan Şimşek, “Bizim belediyecilik anlayışımız gerçek belediyeciliktir. Biz insan odaklıyız, bizim belediyecilikten maksadımız hizmet ve eser siyasetidir. Biz kalkınmanın yerelden başladığını biliyoruz. Biz verdiği sözü yerine getiren bir ekibiz. Katılımcı, kapsayıcı ve hesap verebilir bir belediyecilikten bahsediyoruz. Bu çağda artık sadece ülkeler rekabet etmiyor, iller ve metropoller de rekabet ediyor. İstanbul’u daha rekabetçi kim yapabilir. Murat Kurum kardeşimiz bu işin ehli, birikime ve tecrübeye sahip" dedi.

"SEN KİMSİN Kİ, 650 BİN GENCİMİZİN VATAN SEVGİSİNİ SORGULUYORSUN"

CHP Genel Başkanı Özel'in 'bedelli askerlik' ile ilgili sözlerini eleştiren Kurum, "Özgür Efendi, sen kimsin ki; 650 bin gencimizin, ailelerinin, sevdiklerinin vatan sevgisini sorguluyorsun. Onları vatana ihanetle, vatanı sevmemekle suçluyorsun? Sen kimsin ki; bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun. Acaba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana bu yetkiyi kim veriyor? Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkahalar atan sen değil misin? Bu millet senin ne olduğunu, kim olduğunu çok iyi biliyor. Milletimizin arasına nifak tohumları ekmene asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İşte vatan sevdalısı Doğu ve Güneydoğu sofrasından Özgür Efendi’ye sesleniyorum. Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına, kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar bu konuda tek bir kelime edemez. Hiç merak etme bu milletin evlatları, gençleri sana gereken cevabı 31 Mart’ta sandıkta verecek" şeklinde konuştu.