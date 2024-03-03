- Asayiş

Pazar tezgahları yandı

Batman'da, caddedeki pazar tezgahları alev alev yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Pazar tezgahları yandı
Pazar tezgahları yandı
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Yangın, gece saatlerinde İluh Mahallesi Felek Caddesi’nde bulunan pazarda meydana geldi. Caddedeki pazar tezgahlarında bilinmeyen nedenle yangın çıkarken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Tezgahlarda hasar oluşurken, cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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03 Mar 2024 - 03:21 DHA Batman- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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