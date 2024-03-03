Gazze'ye saldırılar Konya'da protesto edildi

Kültür Park'ta bir araya gelen AGD ve MGV üyeleri, "Zafer inananlarındır ve zafer yakındır", "Kudüs coğrafi değil imani bir meseledir" yazılı pankartlar açtı, Kur'an-ı Kerim okudu.
Ali Rıza Yanar, grup adına yaptığı konuşmada Kudüs'ün yeryüzünün en kutsal şehirlerinden olduğunu belirtti.
Kudüs'ün muhafızı konumundaki Gazze'de yaşatılan zulüm karşısında söyleyecek söz kalmadığını ifade eden Yanar, "Rabb'imizin bizlere kardeş ilan ettiği gencecik müminler kurşunlarla, bombalarla, kitle imha silahlarıyla öldürülüyor. Kanlarının döküldüğünü, evlerinin yıkıldığını, kısacası alenen, göz göre göre soykırıma maruz bırakıldığını görmekteyiz. Filistinli kardeşlerimiz kendi evlatlarının cesetlerini sokaklardan topluyor. Bu acı görmezden gelinemez." diye konuştu.
Sloganların atıldığı program, okunan duayla sona erdi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.