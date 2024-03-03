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ADF 2024'te TOGG da sergileniyor

Antalya'da bu yıl 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcının yer aldığı Diplomasi Forumu'nda, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da sergileniyor. NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılan stantta ziyaretçiler TOGG'u inceleyebiliyor.   

ADF 2024'te TOGG da sergileniyor mask
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Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, forumun ev sahibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki stantları ziyaret etti. Bakan Fidan, Türkiye ve yurtdışından katılımcılarla fotoğraf çektirdi. ADF 2024'ün düzenlendiği alanda Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da sergileniyor. Bakan Fidan, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile birlikte aracın bulunduğu standı da ziyaret etti. TOGG'un direksiyonuna geçen Fidan ve Karakaş, araç içinde bir süre sohbet ettikten sonra ekiple fotoğraf çektirdi.

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03 Mar 2024 - 02:27 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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