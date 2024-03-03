ADF 2024'te TOGG da sergileniyor

Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, forumun ev sahibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NEST Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki stantları ziyaret etti. Bakan Fidan, Türkiye ve yurtdışından katılımcılarla fotoğraf çektirdi. ADF 2024'ün düzenlendiği alanda Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da sergileniyor. Bakan Fidan, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile birlikte aracın bulunduğu standı da ziyaret etti. TOGG'un direksiyonuna geçen Fidan ve Karakaş, araç içinde bir süre sohbet ettikten sonra ekiple fotoğraf çektirdi.