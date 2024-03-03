Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.
"Başkentte Kadınlar Yalnız Değil
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenliyoruz. Tüm halkımız davetlidir"
Başkentte Kadınlar Yalnız Değil?— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) March 2, 2024
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenliyoruz.
Tüm halkımız davetlidir.? pic.twitter.com/XQQupTQEjU
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.