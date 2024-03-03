Başkentte Kadınlar Yalnız Değil?



Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenliyoruz.



Tüm halkımız davetlidir.? pic.twitter.com/XQQupTQEjU