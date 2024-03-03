03 Mar 2024 - 02:13- Gündem G:

"Başkentte Kadınlar Yalnız Değil"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenleneceğini açıkladı.

"Başkentte Kadınlar Yalnız Değil" mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

"Başkentte Kadınlar Yalnız Değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenliyoruz. Tüm halkımız davetlidir"

# Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ankara, sosyal

03 Mar 2024 - 02:13 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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