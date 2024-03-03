Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş X hesabından şu ifadelere yer verdi:
"Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi açıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir.
Sincan; 3 Mart Pazar 13.30 Vatan Caddesi
Keçiören Atapark; 3 Mart Pazar 14.30 Otobüs Son Durağı
Pursaklar; 3 Mart Pazar 15.30 Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:16
Akyurt; 3 Mart Pazar 16.30 Cumhuriyet Meydanı"
Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi açıyoruz.
Tüm hemşehrilerimiz davetlidir.
Sincan;
?️ 3 Mart Pazar
⏰ 13.30
? Vatan Caddesi
Keçiören Atapark;
?️ 3 Mart Pazar
⏰ 14.30
? Otobüs Son Durağı
Pursaklar;
?️ 3 Mart Pazar
⏰ 15.30
? Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:16… pic.twitter.com/r9Vhh15vFi
— Mansur Yavaş 2024 (@mansuryavas23) March 2, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.