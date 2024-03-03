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"Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi açıyoruz"

ABB Başkanı Mansur Yavaş , "Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi açıyoruz" dedi

"Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi açıyoruz" mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi  Başkanı Mansur Yavaş X hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi açıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

Sincan; 3 Mart Pazar 13.30 Vatan Caddesi

Keçiören Atapark; 3 Mart Pazar 14.30 Otobüs Son Durağı

Pursaklar; 3 Mart Pazar 15.30 Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:16

Akyurt; 3 Mart Pazar 16.30 Cumhuriyet Meydanı"

# CHP, Mansur Yavaş, Seçim Koordinasyon Merkezlerimizi açıyoruz, son, Ankara

03 Mar 2024 - 01:46 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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