Kış Olimpiyatları’na mehterli başlangıç

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu’ndaki açılış törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Adam Kosa, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ile çok sayıda davetli katıldı.

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Winter Deaflympics’e katılan 36 ülkeden 596 sporcu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın Türkiyem marşıyla salona girdi. Türkiye’nin olimpiyat ekibi ise hücum marşıyla katılımcıları selamlayarak salondaki yerini aldı.

3 MİLYON İŞİTME ENGELLİ TAKİP EDİYOR

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun konuşmasından sonra kürsüye gelen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Samsun’da 2017’de Yaz Deaflympics’ini düzenlediklerini belirterek, “Ülkemiz ikinci kez bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bugün burada uluslararası arenada gerek tesisleriyle gerek altyapı imkanlarıyla Kış Olimpiyatları organizasyonuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 36 ülkeden katılımcı var. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri. Alınan verilere göre 3 milyon işitme engelli tarafından takip edilmektedir. Başta milli takımlarımız olmak üzere tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

TEŞEKÜRLER TÜRKİYE

ICSD Başkanı Adam Kosa, 2024 yılının birçok açıdan özel bir yıl olduğunu belirtti. ICSD’nin bu yıl kuruluşunun 100’üncü yılını kutladığını belirten Kosa, “Burada düzenlenen Kış İşitme Engelliler Olimpiyatları ICSD tarihindeki 20’nci etkinliktir. Ayrıca bu yıl 2024'te Paris'te Olimpiyatlarımız ve Paralimpiklerimiz var. Bu nedenle hiç şüphe yok ki, işitme engelliler spor dünyası için kış sporlarındaki en önemli etkinlik yakında burada şanslı yıldızların altında gerçekleşecek. Buna Türk insanının sınırsız misafirperverliğini, Erzurum şehrinin, Doğu Anadolu ve Türk Devleti’nin sağır sporlarına olan sınırsız ve samimi bağlılığını ekleyin. Tüm bunlar bir araya gelince İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları’nın rekor katılımla düzenlenmesi bir tesadüf değil. Katılımcı ülke sayısı ve sporcu sayısı açısından rekor. 36 ülke ve 600'e yakın sporcu burada ter dökecek. Güvendiğiniz için teşekkürler. Misafirperverliğiniz için teşekkürler, teşekkürler Türkiye” diye konuştu.

Kosa, konuşmasının ardından 12 Mart’a kadar sürecek 20’nci Kış İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı başlattı.

HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ

Buz Pateni Salonundaki açılışta, Erzurum Sağırlar Okulu öğrencileri bar gösterisi sundu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bar ekibinin gösterisinin ardından sporcular salonda müzik eşliğinde ışık gösterisi yaptı. Açılış töreni Kiremitlik Tepe'deki olimpiyat meşalesinin yakılması ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

6 BRANŞTA MADALYA MÜCADELESİ

20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na 36 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılıyor. Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Aşkale ilçelerinde düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları, kayaklı koşu, alp disiplini, snowboard, curling, satranç ve futsal olmak üzere 6 farklı branşta gerçekleştirilecek. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları 12 Mart'ta düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

FUTSAL VE CURLING

Erzurum’da düzenlenen 20’nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları kapsamında bugün futsal ve curling müsabakaları yapıldı. Erkekler futsalda Türkiye A Grubu’ndaki ilk maçında İtalya’ya 6-0 mağlup oldu. Curling karışık takımlarda ise Türkiye Çin’e 9-3, Güney Kore’ye ise 11-2 yenildi. Türkiye, bu kategoride organizasyondaki 4 maçı da kaybetti.

Erkekler futsalda günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Türkiye-İtalya: 0-6

İran-Hollanda: 6-0

B Grubu:

Japonya-Çekya: 8-2

Brezilya-Kenya: 5-0 (Hükmen)

C Grubu:

İspanya-Kuveyt: 5-6

Tayland-Cezayir: 9-6

Curling karışık takım kategorisinde günün sonuçları şöyle:

Çin-Türkiye: 9-3

İsviçre-Japonya: 1-8

Güney Kore-Ukrayna: 6-1

Macaristan-Kenya: 2-0 (Hükmen)

Japonya-Macaristan: 7-2

Ukrayna-Çin: 7-5

Kenya-Polonya: 0-2 (Hükmen)

Türkiye-Güney Kore: 2-11.