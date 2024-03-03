Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile GİMAT esnafını ziyaret etti.

Esnaf ile GİMAT Kemal Cirav Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 2019'da vaatlerle geldiği GİMAT'a şimdi ise beş yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarla geldiğini belirtti.

ABB Başkanı olarak göreve gelmesiyle ihalelerin canlı yayınlanmaya başlandığını anımsatan Yavaş, "Bugüne kadar Allah'a çok şükür ne üst düzey personelim savcılığa gitti ne de hakkımızda soruşturma gerektiren bir konu oldu. Tertemiz, bugüne kadar hiçbir evrakımızla ilgili bir açılan soruşturma yok. İsrafı kaldırdık ortadan. Belediyeciliği 'ben daha çok asfalt attım, ben daha çok beton diktim' olarak görmüyorum. İhtiyaç neyse belediye önce onu yapacak." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ilçe ve köylerine eşit hizmette bulunduğuna dikkati çeken Yavaş, salgın döneminde esnaf ve vatandaşın yanında olduğunu aktardı.

Başkent Kart aracılığıyla gerçekleştirdiği sosyal desteklere ilişkin bilgi veren Yavaş, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemini fırsat bilip köy köy Ankara'nın her tarafını gezdim. Bütün ilçelerin köylerine gittim, sorunlarını yerinde gördüm. Başkent olmamıza rağmen doğudaki herhangi bir köyden hiçbir farkı olmayan çok yerimiz var. Ben belediyeciliği şöyle görüyorum; halkın ekonomisini nasıl artırırsınız, desteğe ihtiyacı olan vatandaşları nasıl diğerleriyle eşit hale getirip, onların da hayata başlarken eşit şartlarda başlamasını sağlarsınız. En önemli şey bu."